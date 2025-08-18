Le prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel libyen en visite officielle Ã  Tunis

18-08-2025

Dans le cadre des relations fraternelles et historiques qui unissent la Tunisie et la Libye,Â  Mohamed Younes Al-Menfi, prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel libyen, effectue ce lundi 18 aoÃ»t une visite de travail en Tunisie, a annoncÃ© la prÃ©sidence de la rÃ©publique tunisienne.

Cette rencontre vise Ã  renforcer les liens bilatÃ©raux et Ã  discuter des questions dâ€™intÃ©rÃªt commun entre les deux pays voisins.

Gnetnews

Â 

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tabli

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de m

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du c

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

SociÃ©tÃ© SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
SociÃ©tÃ© Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une
SociÃ©tÃ© Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualitÃ©s

Gaza : Plus de 60 Palestiniens tuÃ©s en 24 heures, le bilan dÃ©passe les 62 000

18-08-2025

Olfa Hamdi annonce avoir reÃ§u des correspondances officielles de lâ€™UE et des

18-08-2025

Tunisie: Vers lâ€™instauration de la sÃ©ance unique dans les Ã©tablissements sco

18-08-2025

RentrÃ©e scolaire 2025-2026 : Le CNP publie plus de 15 millions de manuels

18-08-2025

Temps forts

SuperHostâ€¯: Quand la conciergerie rÃ©invente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle gÃ©nÃ©ration pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces Ã  Tunis : Vers une nouvelle Ã¨re du coworking

25-04-2025

Drame Ã  Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025