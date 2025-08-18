Le prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel libyen en visite officielle Ã Tunis

Dans le cadre des relations fraternelles et historiques qui unissent la Tunisie et la Libye,Â Mohamed Younes Al-Menfi, prÃ©sident du Conseil prÃ©sidentiel libyen, effectue ce lundi 18 aoÃ»t une visite de travail en Tunisie, a annoncÃ© la prÃ©sidence de la rÃ©publique tunisienne.

Cette rencontre vise Ã renforcer les liens bilatÃ©raux et Ã discuter des questions dâ€™intÃ©rÃªt commun entre les deux pays voisins.

Gnetnews

