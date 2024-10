Le PrÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed en visite inopinÃ©e Ã  Sfax et Kairouan : Un message ferme contre la corruption

Le Président Kaïs Saïed en visite inopinée à Sfax et Kairouan : Un message ferme contre la corruption

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué hier soir une visite non annoncée à Henchir Chaâl et Bir Ali Ben Khalifa, dans le gouvernorat de Sfax, avant de se rendre dans la ville de Kairouan. Ce déplacement s’inscrit dans la lignée des initiatives présidentielles visant à rester au contact direct des citoyens et à évaluer de près les préoccupations locales.

Lors de cette visite, le Président Saïed a réaffirmé sa détermination à défendre les biens appartenant au peuple tunisien, assurant qu’il est hors de question de céder le patrimoine national. Dans un message résolu, il a souligné que la lutte contre la corruption et les abus se poursuivra sans relâche.

Au cours de ses déplacements, le Chef de l’État a échangé avec des citoyens et recueilli leurs préoccupations. Il a réitéré que les efforts pour répondre aux attentes légitimes de tous les Tunisiens se poursuivront de manière continue et sans interruption, affirmant son engagement pour améliorer les conditions de vie dans toutes les régions du pays.

Gnetnews