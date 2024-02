Le Président Saïed accueille le ministre de la Santé Saoudien

Dans le cadre de renforcer les liens bilatéraux, le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 28 février 2024, à Carthage, Son Excellence M. Fahd Ben Abdul Rahman Al-Jalajil, Ministre de la Santé du Royaume d’Arabie Saoudite.

Le président a salué les relations étroites et distinguées entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite dans tous les domaines. Il a souligné l’importance de renforcer la coopération et la coordination, en particulier dans le secteur de la santé, exprimant la volonté de la Tunisie de faciliter la mise en œuvre de projets en partenariat avec le Royaume.

Évoquant les valeurs de solidarité et de coopération, le président a souligné que ces principes forts constituent une motivation puissante pour construire un avenir meilleur pour les deux nations.

De son côté, le Ministre de la Santé a réaffirmé l’engagement de l’Arabie Saoudite à soutenir la Tunisie dans le secteur de la santé, surmontant les obstacles, mettant en œuvre des projets communs et enrichissant le cadre juridique bilatéral dans ce secteur.

Le Ministre a également salué les compétences tunisiennes travaillant dans le secteur de la santé en Arabie Saoudite.

