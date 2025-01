Le Président Saïed appelle à des réformes profondes pour répondre aux attentes des citoyens

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, lundi 13 janvier 2025, une réunion au Palais de Carthage en présence de Kamel Maddouri, Chef du gouvernement, ainsi que des ministres Issam Lahmar (Affaires sociales), Nourddine Nouri (Éducation), Mondher Belaid (Enseignement supérieur et Recherche scientifique) et Riadh Chaoued (Emploi et Formation professionnelle).

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a insisté sur la nécessité pour chaque responsable impliqué dans l’élaboration de projets de lois ou de textes législatifs de prendre en compte non seulement les attentes des citoyens, mais aussi leurs souffrances et leurs difficultés quotidiennes. Il a exhorté à proposer des solutions radicales et globales, dépassant la simple observation des problèmes pour les traiter de manière définitive.

Kaïs Saïed a également donné des instructions claires pour effectuer un inventaire des institutions publiques jugées inutiles ou pesant lourdement sur le budget de l’État. Il a souligné que ces structures, lorsqu’elles atteignent leurs objectifs, ne réalisent souvent qu’une infime partie de ce pour quoi elles ont été créées. Le président a plaidé pour une réallocation des fonds alloués à ces institutions afin de répondre aux besoins essentiels des populations marginalisées par des politiques ayant aggravé la pauvreté et l’exclusion sociale.

Les réformes demandées par le chef de l’État concernent plusieurs secteurs, notamment l’enseignement supérieur, la santé, la formation professionnelle, ainsi que le cadre légal du travail dans les secteurs public et privé. Il a insisté sur l’urgence d’éliminer totalement le système de sous-traitance et de réévaluer la pertinence des institutions existantes. « La sagesse réside dans l’efficacité et la nécessité de ces institutions, et non dans leur simple multiplication », a-t-il déclaré, appelant à une gouvernance qui place les intérêts des citoyens au cœur de ses priorités.

