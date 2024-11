Le PrÃ©sident SaÃ¯ed appelle Ã  une rÃ©forme profonde du secteur de la jeunesse et des sports

Le Président Saïed appelle à une réforme profonde du secteur de la jeunesse et des sports

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 18 novembre 2024, au Palais de Carthage, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a insisté sur l’importance de développer et multiplier les Maisons de Jeunes dans toutes les régions du pays. Il a souligné la nécessité de leur fournir les équipements nécessaires afin qu’elles deviennent non seulement des espaces de divertissement, mais aussi des lieux de culture et de créativité, capables d’éveiller le potentiel des jeunes Tunisiens dans divers domaines.

Le Président a également appelé à intégrer le ministère de la Jeunesse et des Sports dans l’élaboration des plans d’aménagement urbain, en vue d’assurer la création d’espaces sportifs dans tous les quartiers. Il a rappelé qu’à une époque, des infrastructures sportives rudimentaires avaient permis de former des champions qui ont marqué l’histoire, alors qu’aujourd’hui, malgré des équipements modernes, ces espaces sont souvent absents ou dégradés.

Sur le plan sportif, le Président Saïed a dénoncé le fléau de la corruption et des pratiques douteuses qui minent le secteur, notamment au sein de certaines structures sportives. Il a plaidé pour une réforme en profondeur, soulignant que le système actuel est mal défini, oscillant entre amateurisme et professionnalisme. Le Président a également critiqué les pratiques de « courtage déguisé », avec des contrats éphémères qui ne profitent qu’aux intermédiaires.

Cette rencontre réaffirme la volonté présidentielle de réformer en profondeur le secteur de la jeunesse et des sports, en mettant l’accent sur l’intégrité, la transparence et le développement durable des infrastructures.

