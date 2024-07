Le Président Saïed réaffirme l’importance du Conseil National des Régions et des Districts

Le Président Kaïs Saïed a reçu ce lundi 15 juillet 2024, à Carthage, Imed Derbali, président du Conseil national des régions et des districts.

Le Président a souligné l’importance de ce conseil pour l’intégration au sein de l’État, rappelant que sa création vise à permettre aux personnes marginalisées et oubliées de participer à l’élaboration des lois à dimension économique et sociale, tout en assurant la responsabilité et la surveillance.

Gnetnews