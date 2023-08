Le Président sud-africain annonce le ralliement de six pays aux BRICS, dont trois arabes

Le président Sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé, ce jeudi 24 août, que le groupement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), a décidé, officiellement, d’inviter l’Argentine, l’Egypte, l’Ethiopie, l’Iran, l’Arabie Saoudite, et les Emirats arabes unis, à rallier ce rassemblement, en tant que membres à part entière.

L ’adhésion de ces pays prendra effet, à compter du 01er janvier 2024, a-t-il fait savoir.

We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from 1 January 2024, President Cyril Ramaphosa.

Lors d’un point de presse, le chef de l’Etat sud-africain, dont le pays a abrité le sommet des Brics dans sa 15ème édition, a indiqué que les membres de ce rassemblement ont échangé leur vision, en tant que « défenseurs des pays du Sud Global, et les soutiennent dans leur besoin de croissance économique, de développement durable, et de réforme des systèmes multilatéraux ».

Cyril Ramaphosa a ajouté que le groupement est « préoccupé par la montée des conflits dans plusieurs parties du monde, et appelle à un règlement pacifique des différends par le dialogue et les négociations inclusives ».

Le groupement des Brics qui représente, dans son état actuel plus de 40 % de la population de la planète, et un quart de l’économie mondiale, appelle les institutions financières multilatérales et les organisations internationales à jouer un rôle constructif en vue de parvenir à un consensus international sur les politiques économiques.

Le rassemblement des Brics cherche à rééquilibrer, voire à inverser la géopolitique mondiale, et à contrecarrer l’hégémonie de l’occident sur les affaires du monde.

Gnetnews