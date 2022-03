Le sélectionneur du Mali n’a aucun doute : « Nous allons nous qualifier »

A la veille du match retour des barrages de la CM face à la Tunisie, le sélectionneur du Mali s’est montré très confiant en conférence de presse. Interrogé sur les objectifs de son équipe après la défaite encaissé à Bamako, il a répondu : « Nous sommes là pour obtenir la qualification et nous allons y parvenir. Ce n’est pas une plaisanterie mais une promesse. La défaite à domicile ? Nous l’avons archivée et nous sommes certains que nous avons les moyens de battee la Tunisie chez elle et décrocher notre billet pour le Qatar ».

GnetNews