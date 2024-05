Le SNJT dÃ©nonce la condamnation de Borhen Bsaiss et Mourad Zeghidi

Le SNJT dénonce la condamnation de Borhen Bsaiss et Mourad Zeghidi

Dans un communiqué paru ce jeudi, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a mis en garde contre la dérive observée dans le traitement judiciaire des affaires de liberté de la presse depuis un an. Cette situation, selon le SNJT, a eu « des répercussions négatives sur la paix sociale dans le pays, créant un climat général tendu, favorisant un discours unilatéral, sapant les principes de pluralisme et d’indépendance des médias, et violant les principes constitutionnels garantissant les droits et libertés », lit-on en substance.

Le SNJT a fermement condamné la tendance de la justice tunisienne à criminaliser l’expression dans l’espace numérique et à poursuivre les journalistes et les médias pour des contenus critiques envers les politiques publiques. Il a dénoncé l’oubli délibéré du décret 115, qui régit la poursuite des journalistes dans les affaires de publication, comme une politique pénale systématique visant à restreindre la liberté de presse et d’expression.

Le SNJT a réaffirmé son soutien indéfectible aux journalistes condamnés et a renouvelé son engagement à entreprendre toutes les actions militantes légitimes pour défendre la liberté d’opinion, d’expression et de la presse, tout en rejetant les lois non démocratiques et anticonstitutionnelles comme le décret 54.

Gnetnews