Le sommet restreint Tunisie – Algérie et Libye ouvre ses travaux au palais de Carthage

La réunion de concertation entre l’Algérie, la Tunisie et la Libye a entamé ses travaux, ce lundi après-midi au palais de Carthage.

Premier du genre, ce sommet restreint rassemble autour de la même table, les dirigeants tunisien, algérien et libyen.

Son ordre du jour n’a pas été dévoilé, il devra, selon toute vraisemblance, s’articuler autour de questions politiques, économiques et sécuritaires ; tout autant que la circulation des biens et personnes, et les questions en suspens entre les trois pays.

La question migratoire devrait être abordée, à l’heure où les trois pays font face à la montée du fléau de l’émigration clandestine.

Les trois présidents devront plancher sur les questions de l’heure, dans une conjoncture régionale et internationale émaillée de défis.

Une déclaration finale devra déboucher sur cette réunion inédite, où Tunis, Alger et Tripoli devront afficher une position commune autour des thématiques abordées, et s’engager à raffermir leur coopération multiforme, pour la stabilité et le développement de leur pays respectif, et de la région maghrébine dans son ensemble.

