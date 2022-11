« Le stock stratégique des médicaments contre les maladies chroniques est disponible » (Ali Mrabet)

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de l’ouverture du cinquième congrès de l’Association tunisienne de médecine générale et de médecine de famille à Hammamet, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a indiqué, ce vendredi 11 novembre 2022, que le stock stratégique des médicaments contre les maladies chroniques est disponible et que le ministère fait de son mieux pour fournir tous les médicaments nécessaires.

Le ministre a également sa volonté de promouvoir la médecine préventive, à l’image des pays développés.

Il a souligné que l’industrie pharmaceutique constitue l’un des quatre axes sur lesquels repose la stratégie nationale de santé Tunisie 2030-2050.

S’agissant des plaintes des laboratoires de l’industrie pharmaceutique relatives à la longueur des procédures d’octroi de licences pour la commercialisation des médicaments sur le marché tunisien, Mrabet a expliqué : » La solution pour surmonter les différentes difficultés du secteur pharmaceutique est de mettre en place l’Agence nationale de médicament , en particulier à la lumière de la disponibilité de toutes ses composantes nécessaires « .

En ce qui concerne le congrès de l’Association tunisienne de médecine générale et de médecine de famille Mrabet a affirmé qu’il s’agit d’une opportunité pour promouvoir la formation des médecins, approfondir la discussion concernant un certain nombre de questions de santé ainsi que les moyens de développer la prise en charge des patients et de renforcer la médecine préventive.

Gnetnews