Le tourisme tunisien dépasse les attentes : Plus de 10,25 millions de visiteurs en 2024

Le ministre du Tourisme, Sofiène Tekaya, a annoncé ce mercredi, lors d’une interview accordée à Mosaïque FM, que le nombre de touristes ayant visité la Tunisie en 2024 a dépassé le seuil des 10 millions, atteignant 10,25 millions au 31 décembre. Ce chiffre dépasse largement les résultats de 2019, considérée comme l’année de référence pour le secteur touristique.

En marge de l’ouverture de la 44ᵉ session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Union des radiodiffusions des États arabes (ASBU), organisée à Hammamet Sud, Tekaya a souligné que ces performances confirment la position de la Tunisie comme destination de choix à l’échelle mondiale. Il a également rappelé que le prestigieux magazine National Geographic a classé la Tunisie à la 25ᵉ place parmi les meilleures destinations touristiques dans le monde.

Le ministre a attribué ce succès à une collaboration fructueuse entre les acteurs du secteur touristique. Il a souligné la nécessité de poursuivre les efforts pour maintenir ces résultats : « Ce succès engage la responsabilité de tous pour le préserver », a-t-il déclaré.

Une offre diversifiée pour un tourisme annuel

Sofiène Tekaya a mis en avant la richesse et la diversité de l’offre touristique tunisienne, qui permet au pays de fonctionner sur une base annuelle plutôt que saisonnière. Il a ainsi insisté sur le potentiel de la Tunisie pour attirer des visiteurs tout au long de l’année, grâce à des expériences variées allant des plages aux sites culturels et historiques.

Le rôle stratégique des médias dans la promotion touristique

Le ministre a également salué le rôle des médias dans le soutien et la promotion du tourisme tunisien, déclarant : « En Tunisie, nous croyons que le tourisme et les médias sont complémentaires. Nous apprécions les efforts des médias de l’ASBU pour contribuer à faire rayonner la Tunisie en tant que destination privilégiée, tant pour le tourisme que pour l’investissement. »

Avec ces indicateurs positifs et une stratégie axée sur la diversité et la durabilité, le tourisme tunisien semble solidement engagé sur la voie de la croissance et de la reconnaissance internationale.

Gnetnews