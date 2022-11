Le transport public du Grand-Tunis entame une grève ouverte

Le secteur du transport en commun dans le Grand-Tunis entame une grève ouverte à partir ce mercredi 02 novembre, à l’appel de la fédération régionale du transport de Tunis, en signe de contestation « des conditions de travail déplorables », et du « retard en matière de versement des salaires ».

Une réunion de l’ensemble des syndicats de base de la société des transports de Tunis (Transtu), (Tunis, Ben Arous et la Manouba), s’est tenue hier, au siège de la fédération générale du transport.

Les participants ont exprimé leur « colère envers le silence de la direction générale de la Transtu, et de l’autorité de tutelle au sujet du non-versement des salaires des agents, sans présenter des explications », rapporte la fédération sur sa page officielle.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur crainte envers l’avenir incertain de la société, et le grave déficit de ses équilibres financiers, qui en menace la pérennité, ainsi que sa capacité à continuer à rendre des prestations au public, et toutes les répercussions déplorables qui en découlent. « Chose qui menace le climat social, et attente à la vie économique et scolaire dans les gouvernorats du Grand-Tunis », préviennent-ils.

