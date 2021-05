Le « Tunisia Digital Summit », les 2 et 3 Juin à Tunis

Le « Tunisia Digital Summit (TDS) » revient cette année dans sa 5ème édition, qui aura lieu les 2 et 3 juin 2021, et cela avec un mode de participation hybride, en présentiel à l’hôtel Laico Tunis, et en virtuel, en live streaming sur « TDS Event Platform ».

Placée sous l’égide du ministère des Technologies et de la communication, la conférence sera inaugurée par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Placée sous le thème « Les défis de la transformation digitale Post Covid », cette 5ème édition abordera plusieurs thématiques, comme « le Leadership à l’ère du numérique », « le rôle du secteur financier post covid au secours de l’économie digitale », « l’inclusion financière et sociale de la monnaie numérique », « les challenges des banques visant l’investissement dans les technologies », « l’implémentation de la technologie Cloud… »

« L’objectif du Tunisia Digital Summit serait non seulement de débattre de ces problématiques, mais aussi de chercher des moyens palpables de repenser la digitalisation, la transition vers l’industrie 4.0, et faire un « Matching » avec les fournisseurs intégrateurs des solutions technologiques », a dévoilé Rim Bejaoui, Team Leader au Digital Transformation & Industry 4.0, à la Coopération allemande au développement (GIZ), lors de la conférence de presse tenue ce mardi 25 mai, pour présenter le programme du TDS.

«Ce serait aussi une occasion de présenter d’autres projets pilotes sur le digital, en cours de préparation, en collaboration avec le ministère de l’Industrie, qui permettraient aux industriels et aux prestataires de service, d’avoir des avantages financiers », a-t-elle ajouté.

D’après le président de l’expo Skander Haddar, la thématique de cette édition est inspirée du contexte sanitaire actuel, ayant montré que la digitalisation a permis d’assurer les services en permanence pour les citoyens durant les différents confinements.

« La digitalisation est l’avenir, et la Tunisie doit s’y mettre au plus vite et d’une manière définitive dans l’administration, le secteur du tourisme, l’agriculture et tout ce qui pourrait concerner les services, l’investissement, et le développement social et économique ».

« Le TDS est aussi un espace qui permettra d’appréhender plus rapidement les mutations technologiques et organisationnelles accélérées par les perturbations de la pandémie du Covid-19 », a pour sa part, souligné Hassen Harrabi, conseiller auprès du ministre des technologies et de la Communication, chargé de la stratégie numérique.

« Un espace d’échange pour les jeunes »

Au programme, une soixantaine d’experts internationaux et nationaux qui se rassembleront avec les principaux acteurs du numérique en Tunisie, pour échanger et discuter des défis complexes de la transformation digitale.

Parmi les Speakers, il y aura des experts dans le numérique, comme Pr. Jean Philippe TIMSIT, auteur et conférencier spécialisé en stratégie digitale à EM Lyon, Business School. D’autres intervenants seront aussi présents, comme Adnane Ben Halima, le vice-président chargé des affaires publiques à Huawei/Nord Afrique, Bilel Jammoussi, chef du département des normes internationales des TIC à l’Union internationales des télécommunications (Suisse), et bien d’autres influenceurs, experts en cyber sécurité, producteurs…

En effet, 2000 participants sont attendus dont 500 en mode présentiel et 1500 en virtuel. 50 exposants présenteront leurs innovations technologiques émergentes en mobile, intelligence artificielle, robotique, Big Data, Cloud, cyber sécurité, expérience client, à l’hôtel Laico et en ligne sur TDS Event Platform.

Hassen Harrabi a rappelé que l’évènement sera aussi un espace d’échange pour les jeunes, et cela via la seconde édition du Hackathon « HACK4DATA », pour la recherche des solutions digitales innovantes dans le domaine des Data Science, Data Analysis, et Data Visualization autour de la thématique « Suivi de l’évolution du Covid », proposée par le partenaire de TDS, Business&Decision.

Pour découvrir l’intégralité du programme de la 5ème édition de Tunisia Digital Summit, vous pouvez consulter la plateforme digitalsummit.tn.

Emna Bhira