Ligue 1-J03 : L’Esperance hausse le ton ! Quatre buts à la JSK

21-08-2025

Après deux matchs nuls consécutifs face à l’AS Gabes et l’USMo, voici la première victoire de la saison pour l’Espérance Sportive de Tunis.

En déplacement à Kairouan, les Sang et or ont rapidement plié le match en marquant trois buts coup sur coup en première période par Ogbelu, Belaili. Sasse et Jebri ont ensuite enfoncé le clou. Score final (4/0).

D’autre part, le Stade Tunisien et l’AS Soliman se sont quittés sur le score de parité (0/0) tout comme l’US Ben Guerdane et l’Etoile du Sahel.

Fil d'actualités

Ligue 1-J03 : L’Esperance hausse le ton ! Quatre buts à la JS

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’Espérance contre la JS

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’ES Sahel contre l&rsquo

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du c

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’eff

18-04-2025

Lire aussi

Société SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le
High-tech 3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nou
Société Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une
Société Drame à Mezzouna : L’effondrement d’u

Fil d'actualités

Ligue 1-J03 : L’Esperance hausse le ton ! Quatre buts à la JSK

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’Espérance contre la JSK

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante de l’ES Sahel contre l’USBG

21-08-2025

Ligue 1-J03 : Formation rentrante du Stade Tunisien face à l’AS Soliman

21-08-2025

Temps forts

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025

3S et GlobalNet lancent TrustShield, un SOC de nouvelle génération pour contre

02-06-2025

Inauguration du centre Spaces à Tunis : Vers une nouvelle ère du coworking

25-04-2025

Drame à Mezzouna : L’effondrement d’un mur, l’effondrement d&

18-04-2025