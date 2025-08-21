Ligue 1-J03 : L’Esperance hausse le ton ! Quatre buts à la JSK

Après deux matchs nuls consécutifs face à l’AS Gabes et l’USMo, voici la première victoire de la saison pour l’Espérance Sportive de Tunis.

En déplacement à Kairouan, les Sang et or ont rapidement plié le match en marquant trois buts coup sur coup en première période par Ogbelu, Belaili. Sasse et Jebri ont ensuite enfoncé le clou. Score final (4/0).

D’autre part, le Stade Tunisien et l’AS Soliman se sont quittés sur le score de parité (0/0) tout comme l’US Ben Guerdane et l’Etoile du Sahel.