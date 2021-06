Le vaccin anti-coronavirus et la migration au centre de l’entretien de Kaïs Saïed et du président du parlement européen à Bruxelles

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré ce vendredi 04 Juin à Bruxelles, le président du parlement européen, David Maria Sassoli.

Le chef de l’Etat a affirmé « les valeurs et principes que la Tunisie et l’Union européenne ont en partage, et les aspirations communes qui les unissent pour être en phase avec les mutations rapides dans le monde ».

Saïed a appelé « à prospecter de nouvelles perspectives pour les liens d’amitié solides entre les deux parties en vue de favoriser la relance économique et le partenariat pour les jeunes ».

Il a plaidé pour « une approche globale et nouvelle du dossier de l’émigration ».

Il a, par ailleurs, sollicité « le soutien européen » en matière de mise à disposition des vaccins anti-covid, étant donné que « le droit à la santé est parmi les plus importants droits de l’homme, outre l’intensification de la coopération et de l’échange dans les domaines de lutte contre le terrorisme et la sécurité ».

Sassoli a réitéré l’attachement du parlement européen au soutien de la Tunisie, dans ses efforts en matière de concrétisation de développement durable, d’attraction des investissements, et de défis socioéconomiques.

Il s’est dit persuadé que le dossier de l’émigration clandestine ne pourrait être traité, sous le seul angle sécuritaire.

Gnetnews