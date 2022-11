Le vice-président de l’UTICA critique les décisions prises par l’Etat en matière d’incitation à l’investissement

Le vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Hichem Elloumi a vivement critiqué les décisions prises par le gouvernement. Dans un interview accordée à la radio Shems FM, ce mardi 29 novembre, Elloumi a indiqué le gouvernement n’était pas à l’écoute de l’organisation patronale.

Elloumi fait notamment allusion à la décision commune des ministères du Commerce, de la Santé et de l’Industrie des Mines et des Énergies, relative aux restrictions des importations, qu’il a considéré comme « catastrophique » et que cela a eu de grave conséquence sur le creusement déficit commercial de la Tunisie.

Il a également déploré l’annulation du système suspensif de TVA. « Cela a conduit à l’arrêt des activités de 50% des entreprises de commerce international et surtout des TPE », a-t-il dit.

Hichem Elloumi a également évoqué la loi d’incitation de l’investissement. A cet égard, il a souligné que ce texte comportait moins d’avantages et d’encouragements que ceux apportés par la version précédente.

Gnetnews