Le Zamalek affirme que la situation de Jaziri est légale

Le porte parole du Zamalek a affirmé à ON Sports que la situation de son attaquant international tunisien est tout à fait légale et qu’il n’y a absolument aucun soucis avec la Fédération égyptienne ou la FIFA. Saifeddine Jaziri avait rejoint le club cairote sous forme de prêt avec option d’achat en provenance d’Arab Contractors et la clause a finalement été respectée : « Nous avons payé le montant demandé et le joueur nous appartient. C’est une tempête dans un verre d’eau à quelques jours de la finale de la Coupe d’Egypte que nous disputerons contre Al Ahly », a souligné le dirigeant zamalkawi.

GnetNews