« Le nom de Hamas retentit dans les six continents, et est entré dans les foyers du monde entier » (Haniyeh)

Le chef du bureau politique du mouvement de résistance islamiste Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé, ce mardi 09 janvier, que l’entité sioniste n’a réalisé aucun de ses trois objectifs de la guerre. « Cet ennemi a essuyé un échec cinglant dans ses objectifs militaires, il a réussi dans un seul but, celui de mettre à nu son visage hideux, sanguinaire et meurtrier ».

Lors d’une conférence de presse à Doha, retransmise en direct, Ismaïl Haniyeh a pointé « une guerre américano-israélienne contre Gaza », critiquant les Etats-Unis présents à Gaza pour tracer les stratégies de guerre et tuer.

Haniyeh a énuméré les trois objectifs déclarés de cette guerre, qui sont l’éradication de Hamas, la libération des otages, et la déportation des Palestiniens de Gaza vers l’Egypte.

Les quatre étapes de la guerre

100 jours après cette guerre, l’ennemi n’a réalisé aucun de ses objectifs, malgré les carnages, l’extermination, etc.

« Hamas ce sont les gens, c’est Gaza, la Cisjordanie, c’est la conscience de la population, l’appel des libres de ce monde, de la diaspora et de toute la Palestine », a-t-il affirmé, signalant que le nom de Hamas retentit, désormais, dans le monde entier : « il n’y a pas une famille ou une maison dans les six continents de la planète où le nom de Hamas n’est pas cité, Hamas est entré dans les foyers du monde entier ».

Après 100 jours, l’armée, les renseignements… ont échoué à récupérer leurs otages, pas un seul, a-t-il ajouté, affirmant que la résistance exige pour le retour des otages israéliens, la remise en liberté de tous les prisonniers palestiniens. L’on compte plus de 10 mille prisonniers palestiniens dont 4 500 détenus en Cisjordanie, depuis le début de l’opération Déluge d’el-Aqsa, a-t-il dit.

L’objectif de la déportation a-t-il aussi échoué. « Nous ne reproduisons pas la Nekba de 1948, nous demeurerons à Gaza », a-t-il affirmé, déplorant que des familles entières, soit plus de 450 familles de plus de 10 membres ont été rayés du registre civil, il y a des familles qui ont perdu 192 martyrs.

Haniyeh a pointé le nazisme de l’entité sioniste, ayant déversé plus de 70 mille tonnes d’explosifs sur Gaza, plus que Hiroshima et Nagasaki, évoquant les quatre étapes de la guerre, le pilonnage, l’incursion terrestre, les opérations chirurgicales contre les chefs de la résistance, et l’étape politique, Gaza après Hamas.

Et de poursuivre : la résistance combat, aujourd’hui, sur deux fronts : « le front militaire, qui est fort, constant, et soudé fait payer toutes les heures des pertes contre l’ennemi ». Le deuxième front civil et humanitaire, faisant état « d’une situation humanitaire catastrophique ».

Ces deux fronts sont au cœur de la confrontation, et la nation a un grand rôle en matière. Il s’agit d’une bataille d’al-Quds, et d’al-Aqsa, a-t-il affirmé, appelant « à ne pas laisser passer ces moments historiques, lesquels sont rares dans l’histoire ».

Gnetnews