Les artisans chocolatiers font florès à Tunis, au grand bonheur des plus gourmands (Reportage)

Offrir du chocolat est un cadeau qui s’est ancré petit à petit dans les habitudes des Tunisiens. Pour rendre visite à la famille, dans les occasions spéciales de naissance, fête de fiançailles, mariages, ou encore lors d’une pendaison crémaillère, le chocolat semble charmer les petits comme les grands, les gourmands et les frugaux, voire ceux qui ne préfèrent pas particulièrement le gout sucrée.

La demande pour cette douceur est de plus en plus importante, notamment en ces temps moroses, de crise sanitaire. Connu également pour ses innombrables vertus pour la santé ; antioxydant, anti-inflammatoire, antidépresseur, diminution du risque d’infarctus, facilité de dilatation des vaisseaux…Il est devenu le compagnon préféré des Tunisiens, d’ailleurs les artisans chocolatiers ne cessent de se multiplier…

A cet effet, Gnetnews a fait pour vous le tour des artisans chocolatiers les plus exceptionnels. Une chose est garantie, c’est que vous aurez l’embarras du choix pour combler vos papilles gustatives !

Les artisans chocolatiers en Tunisie ont su être créatifs, et innovateurs en matière de présentation de ce cadeau gourmand.

Même les emballages, les boites personnalisées et les formes du chocolat ont connu un coup de fraicheur et de modernité.

C’est le cas de l’enseigne La maison Farida, héritière du label Farida Makni Bouzguenda fondée en 1986 en Tunisie.

Ses artisans ont su préserver le goût traditionnel du chocolat, tout en lui offrant un nouvel élan…Son produit phare est le chocolat sous forme d’olives. Un trompe l’œil qui renvoie à une des plus importantes richesses de la Tunisie, qui est l’huile d’olive. Mais aussi, il s’agit d’un produit qui procure un effet surprise amusant, tout en savourant un chocolat rappelant le gout d’antan…

D’autres passionnés du cacao, attendent tous les jours dans des files d’attente interminables devant la porte d’un autre chocolatier, « Maison Fondant ». Ses clients sont à la recherche d’une texture plus moelleuse, qui fond dans la bouche, avec un gout chocolaté et qui pourrait accompagner une boisson chaude dans ce temps hivernal.

Les artisans chocolatiers en Tunisie sont certes différents, mais ils se complètent puisqu’ils proposent une offre variée qui répond à toutes les exigences des becs sucrés. Comme cette enseigne tunisienne, baptisée « Chamalo », qui a ouvert ses portes depuis 1988, commençant ainsi à concocter les plus grands classiques de la confiserie.

Actuellement, ses produits sont déjà beaucoup plus variés, truffes, rochers pralinés, dragées chocolatés, tablettes aux saveurs de biscuits sablés, gourmandises fruitées, bonbons, et bien d’autres sucreries patiemment préparés dans leurs ateliers, à base d’ingrédients naturels et tunisiens.

Pour un cadeau alléchant, ou encore pour recevoir vos convives autour d’un café gourmand, vous pouvez opter pour un chocolat tunisien également, celui de la maison gourmandise. Cette enseigne locale s’est mise également à cette tendance, faire du chocolat artisanale, 100% Tunisien, pour les clients les plus friands.

Emna Bhira