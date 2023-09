Les contributions de la Tunisie au maintien de la paix dans différentes zones de conflit évoquées à New-York

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a rencontré hier lundi 18 septembre au siège des Nations-Unies, le Secrétaire Général adjoint de l’ONU pour les opérations de paix, Jean Pierre Lacroix.

Le responsable onusien a réitéré son estime pour « le rôle historique de la Tunisie en matière de préservation de la sécurité et de la paix mondiales, et son soulagement pour le niveau de coopération entre les deux parties dans ce domaine ».

Il a salué « le professionnalisme et la compétence des cadres militaires et sécuritaires tunisiens qui en font partie », affirmant « les dispositions de l’ONU à appuyer, davantage, cette coopération et à en élargir les horizons ».

« Les contributions de la Tunisie au maintien de la paix dans les différentes zones de conflit, s’inscrit dans le cadre des constantes de sa politique étrangère », a affirmé le ministre, exprimant ses dispositions à continuer à s’acquitter de ce rôle, et à être un partenaire engagé et crédible en matière d’opérations onusiennes de maintien de la paix.

Le ministre a évoqué les différentes missions onusiennes auxquelles participent, actuellement, la Tunisie, signalant que « les autorités tunisiennes sont résolues à améliorer la formation, l’entrainement et la promptitude des forces conjointes de maintien de la paix ».

