« Les Etats-Unis ne cherchent pas à détruire la Russie, la soif de pouvoir et de territoire de Poutine le mènera à l’échec » (Biden)

Le président américain, Joe Biden, a déclaré ce soir que « l’Ukraine s’est montrée grande et libre depuis le début de la guerre ».

Dans un discours prononcé, ce mardi 21 février, depuis Varsovie (Pologne) où il est en visite officielle, Biden a affirmé dans une réponse directe à Poutine qui s’est exprimé quelques heures auparavant dans un discours devant la Douma, que « l’Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie, l’Ukraine l’emportera ».

Dans ce discours véhément, de 20 minutes, retransmis par les chaînes internationales, le locataire du bureau ovale a rétorqué quasiment à tous les points majeurs évoqués le matin par le chef du Kremlin dans son discours à la nation d’une heure 45 mn.

« Avec l’invasion de l’Ukraine depuis une année, c’est l’ensemble du monde qui a été mis à l’épreuve, l’Europe, les Etats-Unis, l’OTAN et toutes les démocraties ont été mises à l’épreuve, et nous nous sommes interrogés si nous allons être faibles ou forts », a-t-il souligné dans ce discours improvisé.

« Nous avons réagi, nous sommes forts et unis et le monde n’a pas détourné le regard », a-t-il assuré.

« Lorsque Poutine a autorisé à ses chars à entrer en Ukraine, il croyait que nous allons nous recroqueviller, mais nous nous sommes levés en tant que nations souveraines, et la démocratie était plus forte. Alors que Poutine voyait ses troupes se trouvaient en déconfiture ».

« L’OTAN n’a jamais été plus forte »

« Poutine croyait que l’OTAN allait se diviser, mais l’OTAN n’a jamais été plus forte, c’était sa renaissance », a affirmé le président de la première puissance mondiale.

« Cela fait une année que cette guerre dure, Poutine doute de nos convictions et de notre capacité à durer », a-t-il dit, affirmant que « l’Ukraine ne faiblira pas, nous poursuivrons nos efforts inlassablement ».

« La soif de territoire et de pouvoir de Poutine le mènera à l’échec, l’Ukraine l’emportera, c’est la liberté qui est en jeu. Nous nous battons pour le monde pour nos enfants et petits-enfants », a-t-il lancé.

Biden a pointé « l’appétit des autocrates », « les autocrates ne comprennent qu’un seul mot, Non, Non, Non…vous ne prenez pas mon pays, ma liberté ».

« Face à un dictateur qui veut reconstituer un Empire, l’Ukraine ne se laissera pas faire, elle ne laissera pas la Russie l’emporter », a-t-il asséné.

« Si la Russie battait en retraite, cela prendrait fin »

Joe Biden a affirmé que « les Etats-Unis et l’Europe ne cherchent pas à détruire la Russie. Cette guerre n’était pas nécessaire, c’est une tragédie, cette guerre est un choix de Poutine. Si la Russie battait en retraite, cela prendrait fin », a-t-il indiqué.

Biden à dénoncé « l’extrême brutalité des atrocités commises en Ukraine, des crimes contre l’humanité, des civils visés, le viol a été utilisé comme arme de guerre. Ils ont essayé de voler à l’Ukraine son avenir, personne ne peut détourner le regard des atrocités commises par la Russie en Ukraine, c’est abject », a-t-il fustigé.

Il a ajouté que « les Etats-Unis ont constitué une coalition de 50 pays pour fournir des armes à l’Ukraine, les Européens sont montés au créneau pour assister militairement l’Ukraine. « L’Ukraine va continuer à se défendre, elle poursuivra sa contre-offensive, des jours âpres nous attendent, les Etats-Unis et ses partenaires continueront à l’aider ».

« Nous défendrons chaque centimètre de l’OTAN »

Le président américain a insisté sur la solidité et l’invincibilité de l’OTAN. « L’année prochaine, nous fêterons, aux Etats-Unis, le 75ème anniversaire, de la plus grande alliance militaire de l’histoire, qui est l’OTAN. L’article 5 du traité de l’alliance atlantique Nord est gravé dans le marbre. S’il y a une attaque contre un membre de l’OTAN, ce sont tous les pays qui se sentiront attaqués, nous défendrons chaque centimètre de l’OTAN », a-t-il juré, menaçant et résolu.

Biden a appelé à se poser la question, « pourquoi nous nous battons, quel type de monde nous voulons bâtir. Le monde est à un point de bascule, les décisions que nous allons prendre les cinq prochaines années, vont façonner le monde pour des décennies, ce sera le chaos, ou la stabilité ; détruire ou construire, l’espoir ou la peur. »

La Rédaction