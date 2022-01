Les Etats-Unis recommandent de ne pas se rendre Ã  15 pays dont la Tunisie

Les Etats-Unis recommandent de ne pas se rendre à 15 pays dont la Tunisie

Les Centres US pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for Disease Control and Prevention, CDC) recommandent de ne pas se rendre dans 15 pays, dont les Emirats arabes unis, le Koweït et la Tunisie, du fait de la flambée des contaminations par le coronavirus.

Les centres américains ont élevé l’alerte au niveau 04 « très élevé », pour des pays comme la Colombie, Costa Rica, la république dominicaine, la Guadeloupe, la Mangolie, le Niger, la Roumanie, la Saint-Barthélemy, et Saint-Martin.

Ce faisant, à compter de demain mercredi 26 janvier 2021, tous les passagers (citoyens américains, résidents permanents légaux des États-Unis et ressortissants étrangers) partant d’un pays étranger vers les États-Unis devront présenter un test COVID-19 négatif avant leur départ, ou d’un document attestant avoir déjà contracté le virus de ne plus en être porteur, indique l’ambassade des États-Unis à Tunis sur son site officiel.

L’ambassade recommande à tous les voyageurs qui prévoient un voyage aux États-Unis de lire attentivement les directives figurant sur le site Web du United States Center for Disease Control.

Gnetnews (avec Communiqué)