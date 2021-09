Les Etats-Unis s’engagent à soutenir la Tunisie auprès des institutions financières internationales (Blome)

L’ambassadeur américain, Donald Blome, a exprimé les dispositions des Etats-Unis « à continuer à soutenir la Tunisie sur tous les plans, ce qui l’aidera à consacrer son processus démocratique et à réaliser sa transition économique. »

Lors d’une rencontre hier, jeudi, avec Sihem Boughdiri Namssia, chargée du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement, le diplomate américain a affirmé la détermination de son pays « à poursuivre l’action et la concertation sur les principaux programmes de coopération bilatérale financière et technique, ainsi que l’appui auprès des institutions financières internationales, de manière à surmonter les difficultés et les défis ».

Cette entrevue à laquelle a été présent, le nouveau directeur de l’agence américaine de développement international (USAID), Scott Dobberstein, a permis de passer en revue les programmes de coopération bilatérale, notamment au cours de la dernière décennie, et les moyens susceptibles de la développer et la diversifier davantage, notamment au niveau de la coopération financière, de l’investissement, et de l’appui auprès des organismes régionaux et internationaux donateurs.

Sihem Boughdiri Namssia a assuré que les réformes économiques et les programmes d’investissement constituent les principales priorités, à la prochaine période, remerciant l’USAID pour son soutien aux petites et moyennes entreprises, aux programmes nationaux, et autres activités économiques et sociales.

Gnetnews