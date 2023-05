Les Etats-Unis sont disposÃ©s Ã  Å“uvrer pour la rÃ©vision des conditions dâ€™approbation du dossier de la Tunisie auprÃ¨s du FMI

Les Etats-Unis sont disposés à œuvrer pour la révision des conditions d’approbation du dossier de la Tunisie auprès du FMI

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, a souligné « la solidité des liens entre la Tunisie et les Etats-Unis, dans le cadre de l’indépendance et du respect mutuel » ; passant en revue les principaux programmes de coopération dans le domaine social et de l’investissement dans le capital humain, financés par l’USAID.

Lors d’une rencontre, ce mardi 02 Mai, avec l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Joey Hood, Malek Zahi a sollicité davantage de soutien US dans le domaine du soutien social, évoquant les principaux secteurs d’investissements, comme les secteurs agricole, touristique, des mines et des énergies renouvelables, rapporte un communiqué du ministère des Affaires sociales.

La Tunisie est disposée à mener des réformes inclusives, conformément à une approche préservant les droits de la couche démunie et à revenu limité, tout en préservant la justice sociale, a-t-il souligné.

Zahi a encore indiqué que son ministère cherche à mettre en œuvre une stratégie migratoire globale, de manière à mettre fin à ce fléau conformément à une approche humaniste, tout en préservant la paix civile.

L’ambassadeur US a évoqué, pour sa part, « la solidité des relations historiques entre les deux pays », signalant que « la Tunisie est un partenaire agissant des Etats-Unis ».

Il a affirmé son « admiration pour le programme d’Amen social », signalant que la Tunisie recèle d’importantes potentialités pour l’investissement dans tous les domaines, et occupe une position stratégique dans le concert des nations.

Il a considéré la réflexion autour de la création de nouvelles sources de soutien et de financement de l’économie, comme étant importante pour parvenir aux équilibres financiers escomptés.

Joey Hood a affirmé les dispositions des Etats-Unis a présenter le soutien et l’accompagnement à notre pays, et à œuvrer à revoir les conditions d’approbation du dossier de la Tunisie auprès du FMI, en s’éloignant de l’approche considérant « les entités humaines comme étant des chiffres », signalant que la déclaration du président de la république, Kaïs Saïed, est claire là-dessus.

Il a dit son respect pour la vision qui consiste à compter sur les ressources propres de la Tunisie, conformément à un projet économique national indépendant, respectant les partenaires internationaux.

