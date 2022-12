Devant des dirigeants du continent dont KaÃ¯s SaÃ¯ed, Biden plaide pour l’adhÃ©sion de l’Union africaine au G 20

Devant des dirigeants du continent dont Kaïs Saïed, Biden plaide pour l’adhésion de l’Union africaine au G 20

Le président américain, Joe Biden, a annoncé que les États-Unis lançaient, aujourd’hui, un nouveau partenariat stratégique avec l’Union africaine.

Intervenu lors d’une session à huis-clos, du Sommet des dirigeants Etats-Unis/ Afrique, consacrée à a sécurité alimentaire, et aux systèmes alimentaires résilients, il a ajouté que les deux parties s’associaient, aujourd’hui, pour créer un système alimentaire plus résilient, améliorant la façon dont les communautés peuvent cultiver, vendre et acheter leur propre nourriture. Cela comprend l’investissement dans des infrastructures qui favoriseront la sécurité alimentaire durable, comme l’irrigation, les routes, le stockage des céréales, etc.

Il a ajouté que son administration travaillait avec le secteur privé pour accroître les investissements, lesquels augmenteront considérablement les intrants agricoles tels que les engrais et les semences résistantes au climat, ce qui permettra une production alimentaire accrue et des approvisionnements alimentaires plus fiables.

Biden a encore souligné que les Etats-Unis allaient continuer à faire en sorte que le G7 et le G20 restent concentrés sur la sécurité alimentaire.

Il a affirmé que son pays soutenait, pleinement, l’adhésion de l’Union africaine au G20 en tant que membre permanent.

« Nous continuons également à soutenir l’extension de l’accord négocié par l’ONU pour faciliter l’exportation de céréales ukrainiennes, ce qui profitera non seulement à l’Afrique mais aussi aux populations du monde entier ».

Il a, encore, affirmé la poursuite du soutien des organisations multilatérales comme le Programme alimentaire mondial et le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire. Ces organismes internationaux contribueront, à ses yeux, à augmenter la production agricole, à atténuer les pénuries alimentaires et à promouvoir le commerce intra-africain.

Biden a souligné les dispositions des Etats-Unis à continuer à travailler avec l’Union Africaine, pour faire avancer le Programme de développement de l’agriculture africaine, lequel définit la vision de la sécurité alimentaire et la résilience de l’Afrique face au changement climatique.

Gnetnews