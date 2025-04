Les étudiants tunisiens en grève générale ce lundi en soutien à la Palestine

À l’appel de l’Union générale des étudiants de Tunisie (UGET), les étudiants des différentes institutions universitaires du pays observent, ce lundi 7 avril 2025, une grève générale en signe de solidarité avec le peuple palestinien, victime de ce que les organisateurs qualifient de crimes de génocide perpétrés par l’occupation israélienne.

Dans une déclaration accordée ce matin à la radio nationale, le président de l’UGET, Montassar Salem, a affirmé que le mouvement estudiantin descend dans la rue et suspend ses activités dans les facultés, universités et instituts supérieurs pour dénoncer les massacres commis par l’armée israélienne et appeler à leur arrêt immédiat.

Il a également insisté sur la nécessité de criminaliser toute forme de normalisation avec l’entité sioniste, exprimant son indignation face aux violences continues infligées au peuple palestinien.

Dans un communiqué publié en amont de cette mobilisation, l’UGET a appelé les citoyens à renforcer leur soutien à la cause palestinienne à travers un engagement accru dans la campagne de boycott total des produits et entreprises liés, de près ou de loin, à l’économie de l’occupation israélienne.

Gnetnews