Les frères Bogdanoff emportés par le Coronavirus à 06 jours d’intervalle

AFP – Igor Bogdanoff, l’un des deux jumeaux stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, est décédé lundi à l’âge de 72 ans des suites du Covid-19, six jours après son frère Grichka.

« Dans la paix et l’amour, entouré de ses enfants et de sa famille, Igor Bogdanoff est parti vers la lumière lundi 3 janvier 2022 », ont écrit ses proches dans un message transmis par son agent.

La famille n’a pas souhaité communiquer sur les cause de la mort d’Igor Bogdanoff, survenue lundi après-midi dans un hôpital parisien. Invité sur BFMTV, l’avocat de Grichka Bogdanoff, Edouard de Lamaze, a toutefois affirmé qu’Igor Bogdanoff était bien décédé des suites du Covid-19. Il a en revanche refusé de confirmer que Igor n’était pas vacciné, indiquant qu’il était « avocat, (…) pas médecin ».

Son frère jumeau, Grichka, était mort le 28 décembre, après plusieurs jours d’hospitalisation et de coma. Là aussi, la famille n’avait pas souhaité communiquer sur les causes de sa mort, mais des proches avaient assuré qu’il n’était pas vacciné et qu’il était mort du Covid-19.

Igor Bogdanoff, père de six enfants nés de plusieurs unions, était hospitalisé depuis la mi-décembre, comme son frère.

Selon le philosophe et ancien ministre de l’Éducation nationale Luc Ferry, les jumeaux Bogdanoff refusaient de se faire vacciner. « Je leur ai dit cinquante fois de se faire vacciner contre le Covid-19. On en a encore parlé au téléphone il y a moins de trois semaines quand tout allait bien pour eux. Grichka, comme Igor, n’était pas antivax. Il était antivax pour lui-même. Je lui disais que c’était grotesque. Qu’ils étaient fous! », confiait-il au lendemain de la mort de Grichka.

« Etant très sportifs, sans un gramme de graisse, ils croyaient que le vaccin était plus dangereux. Ils ne tombaient jamais malades », ajoutait Luc Ferry, avant d’ajouter à propos d’Igor: « S’il se réveille, vous imaginez la douleur d’apprendre que son frère est mort? C’est ingérable. »

Rendus célèbres dans les années 1980 par leur émission de science-fiction « Temps X » sur TF1, où ils évoluaient dans un décor de vaisseau spatial avec des combinaisons futuristes, Igor et Grichka étaient devenus l’objet de railleries pour leurs visages profondément transformés qu’ils avaient eux-mêmes qualifiés « d’extraterrestres ».

Malgré les polémiques, Grichka et Igor Bogdanoff ont préservé une notoriété, notamment auprès des quadra et des quinquagénaires, qui suivaient leurs émissions lorsqu’ils étaient enfants ou adolescents. Ces dernières années, ils étaient des invités récurrents de l’émission de Cyril Hanouna, « Touche pas à mon poste! ».

Leurs ouvrages scientifiques avaient aussi suscité leur lot de controverses et leur avaient valu les foudres d’une partie de la communauté scientifique, critiquant la « faible valeur » de leurs travaux.

Ils avaient été accusés de plagiat par l’astrophysicien américain Trinh Xuan Thuan pour l’une de leurs publications les plus connues, « Dieu et la science », entretien avec le philosophe Jean Guitton (1991).

En 2010, l’hebdomadaire Marianne a publié des extraits d’un rapport du CNRS selon lequel les thèses et d’autres articles des deux frères, n’ont « pas de valeur scientifique ». En 2012, 170 scientifiques ont revendiqué leur « droit au blâme » après la condamnation d’un chercheur du CNRS critiquant des écrits des jumeaux.

Marianne sera condamné pour diffamation en 2014 mais, peu après, les frères seront en revanche déboutés d’une action engagée auprès du tribunal administratif de Paris contre le CNRS.