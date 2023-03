La bsissa, un aliment incontournable du Ramadan, aux multiples vertus

La Bsissa est un aliment ancestral, dont les origines remontent, éventuellement, à l’époque romaine, comme en témoignent des mosaïques découvertes en Tunisie décrivant sa préparation. D’autres sources situent son apparition plutôt à la fin du Paléolithique.

Quoi qu’il en soit, la bsissa est un aliment qui a perduré dans les habitudes culinaires des familles tunisiennes notamment en cette période de Ramadan. On observe même un regain d’intérêt pour ce produit, que l’on trouve aisément dans les grandes surfaces et les épiceries fines avec des recettes parfois revisitées.

Qu’est ce que la Bsissa?

La Bsissa est une préparation culinaire traditionnelle tunisienne, composée de céréales, de légumineuses et d’épices, souvent consommée mélangée à l’huile d’olive et au miel pour le petit-déjeuner ou au Shour pendant le Ramadan.

Cette pâte à tartiner faite maison est hautement nutritive, riche en vitamines et ne contient ni additifs ni conservateurs.

La Bsissa est considérée comme un plat miracle ou une potion magique pour les Tunisiens en raison de ses propriétés nutritives et de sa richesse en calories, ce qui la rend particulièrement populaire, notamment pendant le Ramadan.

Les voyageurs et les pèlerins de la tradition bédouine la recommandaient également pour ses qualités nutritionnelles. La Bsissa peut varier en fonction des régions et est généralement préparée en mélangeant une céréale (blé, orge ou sorgho) avec une légumineuse (pois chiche, lentille ou fenugrec), des épices (marjolaine, anis vert ou pétales de rose) et parfois des fruits secs.

La Bsissa peut être utilisée de diverses façons, en cuisine ou au petit-déjeuner, et permet d’intégrer d’autres types de farines dans son alimentation, tout en apportant une palette de saveurs fraîches et parfumées.

Elle offre une variété surprenante de purées savoureuses mélangées à de l’huile d’olive, que l’on peut déguster sous forme de boudin en le tenant délicatement par la main et en sentant l’arôme de l’huile d’olive. Cette délicieuse tradition a été popularisée par le célèbre Abboud, qui a égayé nos petits-déjeuners chez nos grands-parents.

En outre, la bsissa est souvent mélangée avec de l’eau pour produire une boisson énergisante, rafraîchissante et désaltérante en été, surtout lorsqu’elle est agrémentée de glaçons. Certains Tunisiens ont conservé la tradition de rompre le jeûne pendant le ramadan en buvant cette boisson.

« Mange de la Bissa pour te donner des forces! »

Qui n’a jamais entendu sa maman lui dire avant un examen ou une étape importante « mange de la Bsissa pour te donner des forces! ».

Et pour cause, la composition de la Bsissa est principalement constituée de fibres et de protéines végétales. Les fibres jouent un rôle important dans la digestion en favorisant l’absorption des nutriments, régulant le transit intestinal et prévenant certaines pathologies telles que le cancer du côlon, le diabète et les maladies cardiovasculaires. La consommation de bsissa est également conseillée aux diabétiques pour ses glucides sains. Les différents types de bsissa sont recommandés pour les femmes enceintes ou allaitantes.

La Bsissa contribue à l’équilibre de la flore intestinale en nettoyant le système digestif et en éliminant les déchets. Elle permet également de réduire l’absorption de substances nocives, favorise le bon transit et procure une sensation de satiété.

Les protéines végétales de la Bsissa assurent un apport complet en acides aminés, nécessaires pour le renouvellement des tissus musculaires, de la peau, des tissus osseux, des cheveux et des ongles. Elle renforce également le système immunitaire grâce à sa richesse en calories et en nutriments.

La Bsissa contient également de la vitamine C, ainsi que des minéraux tels que le fer, le potassium, le zinc, le magnésium et le calcium. En tant que boisson détox, elle purifie le corps et élimine les excès grâce à ses fibres et son pouvoir anti-oxydant.

Aujourd’hui la Bsissa revient en force dans nos habitudes culinaires. Une occasion qu’ont saisi de nombreuses épiceries fines qui ont décidé de revisiter ce met, considéré comme populaire et économique, en un dessert plus fin et raffiné. On retrouve ainsi plusieurs recettes de Bsissa à base de chocolat, de pistache, de noisette ou encore de Speculoos.

Wissal Ayadi