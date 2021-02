Les laboratoires nâ€™ont pas impliquÃ© la Tunisie dans les essais cliniques sur le vaccin contre le Coronavirus (ministre)

Les laboratoires n’ont pas impliqué la Tunisie dans les essais cliniques sur le vaccin contre le Coronavirus (ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce vendredi 19 février à l’Assemblée, qu’ »outre le mécanisme Covax, tous les laboratoires avec lesquels on négocie actuellement posent la condition d’une loi sur la responsabilité pénale, et l’indemnisation, pour que les contrats d’acquisition du vaccin soient conclus ».

Lors d’une plénière à l’Assemblée consacrée à l’examen et au vote du projet de loi n’o 09/2021, portant sur « des dispositions exceptionnelles inhérentes à la responsabilité civile découlant de l’usage du vaccin et des médicaments contre le Coronavirus (Sars Cov 2) », le ministre a ajouté que cette loi fait assumer à l’Etat la responsabilité de verser des dommages et intérêts, ainsi que la mise en place d’un mécanisme d’indemnisation. « Celui-ci sera alimenté par le budget de l’Etat, plus précisément, au titre des dépenses imprévues et non réparties ».

En cas d’un quelconque incident, la victime d’effets indésirables se dirige vers le centre national de pharmacovigilance, qui l’adresse, à son tour, à cette commission indépendante censée établir le lien entre l’incident et le vaccin. La victime sera représentée au sein de la commission par un expert qu’elle choisit elle-même, a-t-il souligné.

A la question de savoir pourquoi la Tunisie n’a pas commencé la vaccination, à l’inverse à d’autres pays arabes, il a rétorqué que « la Tunisie n’a pas participé aux essais cliniques, qui ont démarré en juin 2020. Le pays n’avait, à cette date, aucun cas pathologique, et les laboratoires ne l’ont pas impliqué dans les essais cliniques ».

Sur le retard pris par la livraison du vaccin, Faouzi Mehdi a affirmé que le ministère de la Santé avait reçu un courrier officiel du mécanisme Covax, l’informant que plus de 93 mille doses lui seront livrées le 15 février, mais « ils ont par la suite exigé ce cadre juridique, qui a été élaboré en un temps record », a-t-il dit.

Il a ajouté que certains pays avaient acheté des vaccins sans que les études qui lui sont inhérentes n’aient été achevées.

8 800 000 doses de vaccins pour vacciner 5 millions de Tunisiens

Sans vouloir se prononcer sur les dates, le ministre a fait savoir que la Tunisie se fera livrer au total 8 millions 800 mille doses de vaccins, Pfizer et Astra-Zeneca, qui permettront d’administrer le vaccin à 5 millions de Tunisiens.

Le ministre a réitéré que les risques du vaccin sont anodins. Les effets graves sont très rares et sont liés, comme tous les médicaments et vaccins, à l’anaphylaxie (réaction allergique grave).

Après 180 millions doses inoculées à travers le monde, aucun décès n’a été enregistré suite au vaccin contre le coronavirus, a-t-il fait constater.

Il a ajouté que la liste des effets secondaires existe selon le type de vaccin, et est actualisée d’une manière périodique.

La campagne de vaccination sera menée par le ministère de la Santé, et sera précédée par une opération de sensibilisation pour inciter les gens à s’inscrire pour se faire vacciner, a-t-il dit, signalant que le nombre d’inscrits demeure insuffisant et ne dépasse pas les 500 mille inscrits.

Il a assuré que la Tunisie n’achète que les vaccins efficaces et sûrs, et qu’elle est prête sur le plan logistique, notamment pour ce qui est des moyens de réfrigération -80° et -20° ainsi que la réfrigération ordinaire.

Gnetnews