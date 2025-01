Les nouvelles mesures en faveur du transport public à Tunis

Le ministre du Transport, M. Rachid Amri, a présidé, le mercredi 29 janvier 2025, une session de travail avec les responsables de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) afin de suivre l’évolution de la mise en œuvre des mesures visant à renforcer la flotte de transport et améliorer son efficacité, tant au niveau des autobus que du réseau ferré. L’objectif principal était d’élaborer un programme opérationnel permettant d’accélérer l’offre de services et de maintenir les revenus de l’entreprise, tout en réactivant les lignes de bus annulées.

Lors de cette réunion, le ministre a insisté sur l’importance de tenir les engagements de l’État concernant la réforme du transport public collectif, en particulier en ce qui concerne la TRANSTU, à travers les décisions prises lors des derniers conseils ministériels, notamment celui du 3 janvier 2025. Il a souligné que ces engagements doivent être accompagnés d’une coopération active de l’ensemble des employés de la société afin d’atteindre les objectifs fixés, tant en termes de quantité que de qualité, pour répondre aux attentes des citoyens et garantir des conditions de transport à la fois confortables et sécurisées dans les meilleurs délais.

Le ministre a également fait part de la nécessité de réformer la gestion du transport public et de moderniser les pratiques de travail pour améliorer le service. La société se préparant à recevoir de nouveaux équipements, il a précisé que leur gestion et leur entretien nécessiteraient des méthodes optimales, en respectant des normes professionnelles rigoureuses.

Dans ce cadre, M. Rachid Amri a donné les instructions suivantes :

-3 février 2025 : Raccordement des lignes E et D du réseau ferroviaire rapide avec les stations de Bouguetfa et El Gobaa, en mettant en place quatre lignes régulières et un parc d’autobus pour assurer leur exploitation.

-10 février 2025 : Mise en place du système de contrôle des recettes et ouverture de tous les guichets de billetterie pour préserver les revenus de la société, en attendant le développement de solutions numériques.

-Juin 2025 : Rationalisation des lignes de bus et réactivation des lignes suspendues, visant à faire fonctionner 250 lignes régulières avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes, impliquant un total de 750 autobus.

-Septembre 2025 : Finalisation de la réparation des métros en panne, avec un objectif de rendre opérationnelles 60 rames de métro léger d’ici la fin septembre 2025, puis 74 autres d’ici décembre 2025, sur un total de 80 rames.

Des équipes de travail ont été désignées au sein de la société pour surveiller la perception des recettes et le suivi des lignes. Le ministre a également souligné que son ministère suivra régulièrement l’avancement de ces travaux de manière terrain et de façon périodique.

