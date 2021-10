Les pressions exercées sur la Tunisie par l’Europe et les Etats-Unis sont le résultat de l’incitation (Diplomate)

« La Tunisie est un pays central dans son environnement régional, et les vraies cartes de pression sont entre ses mains, et non entre ceux des pays étrangers, qui cherchent à se positionner au milieu de leurs concurrents, pour servir leurs intérêts », a affirmé un ancien diplomate et analyste politique, Abdallah Laâbidi.

« Ce qui est relayé sur les pressions exercées par la partie américaine et européenne est propagé par ceux qui incitent sur la Tunisie, et n’impacte pas l’avenir des relations entre notre pays et ses partenaires traditionnels », a-t-il souligné dans une déclaration à la TAP.

Et de poursuivre : « La politique étrangère de la Tunisie ne relève pas des prérogatives du ministère des Affaires étrangères uniquement, mais émane de tous les ministères et du gouvernement dans son ensemble, dans la mesure où la politique de tout ministère a des déclinaisons extérieures dans le cadre de la coopération internationale ».

Selon cet ex-diplomate, « le rôle de la diplomatie est de faire la promotion de toutes ces politiques, à travers les ponts instaurés entre la Tunisie et les parties étrangères, dans le cadre d’une politique étrangère globale ».

La diplomatie conduite par le ministère des Affaires étrangères, promeut la politique étrangère du pays, et est le fruit de la conjugaison des efforts de l’Etat et ses institutions, a-t-il analysé.

Selon ses dires, les querelles opposant les institutions en ont parasité l’action, à travers des personnes censées renforcer les efforts, et soutenir le ministère des Affaires étrangères dans l’accomplissement de ses missions immenses et complexes, et non en détourner l’action sur les principales affaires politiques, économiques et sociales qu’il œuvre à régler.

Les pressions exercées sur la Tunisie sont en partie le résultat de l’incitation, a-t-il martelé.

