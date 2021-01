Coulibaly porte l’ESS, le CSS en échec et Badri offre le derby à l’EST

L’Etoile Sportive du Sahel s’est imposée dans les toutes dernière secondes contre le Stade Tunisien grâce à un but de Souleymane Coulibaly. Une victoire très importante (la troisième consécutive pour Dridi) qui permet à l’ESS de prendre la deuxième place du classement avec 20 points au compteur.

De son côté, le Club Sportif Sfaxien a obtenu un seul point de son déplacement chez l’AS Soliman (1/1). Ce faux pas des sudistes profite à l’USB Guerdane qui prend la troisième place.

En fin d’après-midi, l’Espérance Sportive de Tunis a eu beaucoup de mal pour se défaire du Club Africain qui a évolué à dix dès le premier quart d’heure suite à l’expulsion de Hammemi. Privée d’imagination et de percussion, l’EST n’a trouvé la faille qu’à un quart d’heure de la fin.

Une frappe lourde de Ben Romdhane a été repoussée par Dekhili. A l’affût, Badri trompe le gardien clubiste, signant ainsi son deuxième but après son retour au parc B.

Voici les autres résultats :

ES Metlaoui – AS Rejiche : 0/3

US Ben Guerdane – Olympique de Béja : 1/0

Classement :

ES Tunis 25

ES Sahel 20

US Ben Guerdane 20

CS Sfaxien 18

AS Rejiche 18

AS Soliman 15

ES Metlaoui 14

US Monastir 14

Stade Tunisien 13

Olympique de Beja 10

CA Bizertin 10

US Tataouine 8

Club Africain 7

JS Kairouan 2

