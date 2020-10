L’ES Tunis insiste pour Arfaoui, mais Ouattara ne plait pas à l’AS Soliman

L’Espérance Sportive de Tunis continue à insister pour recruter l’attaquant de l’AS Soliman, Rached Arfaoui. Le club Sang et Or n’entend toutefois pas débourser une grosse somme pour ce transfert et voudrait insérer l’ivoirien Ibrahim Ouattara dans la transaction.

Sauf que le président de l’AS Soliman, Walid Jellad a déclaré, lundi sur les ondes d’IFM que l’attaquant espérantiste n’est pas compatible avec son équipe et qu’il est à la recherche d’autre profiles qui ont beaucoup plus d’ambition.

D’après Assarih, cela ne décourage pas les espérantistes qui continuent à suivre le dossier et essayent de trouver la bonne formule pour convaincre l’AS Soliman de laisser partir Rached Arfaoui.

