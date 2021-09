L’ES Tunis prend un buteur ghanÃ©en : Diawisie Taylor

L’ES Tunis prend un buteur ghanéen : Diawisie Taylor

Il s’appelle Diawisie Taylor. Il occuoe le poste d’attaquant buteur et arrive en provenance de l’equipe ghanéenne de Karela United FC. L’information a été publiée par le site ghanasoccernet.com qui affirme que le joueur sera à Tunis ce lundi 13 septembre pour signer son contrat en faveur des Sang et or.

Âgé de 21 ans, Taylor a disputé 31 matchs lors de la saison écoulée et a marqué 18 buts.

GnetNews