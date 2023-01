Tunisie : Kaïs Saïed se rend à la Kasbah, et commente les résultats du second tour des législatives

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré hier, lundi 30 Janvier, que « les Tunisiens n’ont pas participé au scrutin, car le parlement ne veut plus rien dire pour eux ».

Lors d’une rencontre avec Najla Bouden, au palais du gouvernement à la Kasbah, Saïed a affirmé que « l’essentiel est que les rendez-vous du calendrier électoral ont été respectés », appelant à lire différemment les chiffres.

« Il faudrait que l’on procède à une lecture des chiffres non selon le taux de participation, mais celui de désaffection », qui est aux alentours de 90 %, concède-t-il dans une vidéo mise en ligne.

Saïed a posé la question de savoir : « Pourquoi les Tunisiens ont-ils refusé de participer aux élections malgré le changement du mode du scrutin ? »

La réponse est, à ses yeux, que « les dix dernières années ont fait de l’Assemblée une institution à l’intérieur de l’Etat, ayant malmené l’Etat, outre l’absence de l’argent sale ».

Et de poursuivre : « il en est un paradoxe en Tunisie, les Tunisiens sont morts pour un parlement national lors des évènements des 8 et 9 avril, mais après l’indépendance et à l’issue de ces années de vaches maigres, le parlement n’était pas comme, ils l’ont rêvé ».

« Les chiffres montrent que les Tunisiens n’ont plus confiance en ces institutions », a-t-il dit, signalant s’être déplacé à la Kasbah pour montrer son attachement à l’Etat, et à ses institutions, qui travaillent en harmonie.

Saïed a anticipé les réactions de ses détracteurs : « Il y a ceux qui vont commenter à leur manière, ça ne nous intéresse en rien, ceci ne fera qu’augmenter notre mépris et notre répugnance ».

« Notre profondeur populaire est plus importante que la leur », a-t-il lancé, les accusant, sans les nommer de « trahison du peuple tunisien, outre le fait qu’ils se jettent dans le giron des étrangers ». Ceux-ci vont « assumer la responsabilité de leur trahison », a-t-il averti.



Le chef de l’Etat s’est engagé à « la poursuite du travail, pour réaliser le objectifs du peuple tunisien à une vie décente ».

