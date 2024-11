L’Espérance balaye les rumeurs : « Tout va bien avec Mokwena »

L’Espérance Sportive de Tunis a officiellement répondu aux rumeurs des derniers jours. En effet, quelques médias sudafricains ont indiqué que le club Sang et or est en conflit avec l’attaquant Elias Mokwena. La raison ? Des émoluments toujours non versés au joueur depuis son arrivée au parc B.

Arrivée l’été dernier, Mokwena a signé un contrat de trois saisons avec l’ES Tunis qui a affirmé que la cause du retard est purement administrative et que son attaquant percevra ses salaires dans les prochains jours.

Le joueur sudafricain A peu joué depuis son arrivée. Il s’est particulièrement illustré lors du dernier ESS-EST à Sousse où il avait marqué le deuxième but des Sang et or.

GnetNews