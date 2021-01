L’Espérance domine le ST ! Le CSS en échec

L’Espérance Sportive de Tunis a difficilement dominé le Stade Tunisien pour le match comptant de la neuvième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Les Sang et or l’ont emporté (2/1) et profitent du faux pas du CS Sfaxien qui a concédé le nul face au CA Bizertin (1/1)

Voici led autres résultats :

US Ben Guedane-JS Kairouan : 2/0

USMo-Olympique de Beja : 1/0

ES Metlaoui-UsmS Tataouine : 1/1

GnetNews