L’Espérance et le Wydad s’affrontent pour un joueur d’Asfi

L’Espérance Sportive de Tunis serait intéressée par l’attaquant marocain de l’Olympique Asfi, Hamza Khaba. Agé de 25 ans, le joueur avait aussi porté le maillot du FAR Rabat qu’il a quitté en 2018. Les Sang et or auraient mis 300 000 euros sur la table des dirigeants marocains, mais d’après certaines sources, le Wydad de Casablanca serait aussi intéressé par le joueur.

GnetNews