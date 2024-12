L’EspÃ©rance gagne et met la pression sur le CA et l’USMo

L’Espérance gagne et met la pression sur le CA et l’USMo

Sans surprise, l’Espérance Sportive de Tunis est allée s’imposer à Gafsa face à l’EGSG. Les Sang et or l’ont emporté (0/3) grâce à Kada, Mokwana et Sowe. Suite à cette victoire, l’ES Tunis garde la cinquième place du classement générale de la Ligue 1 Professionnelle mais ne compte plus que deux points de retard sur le Club Africain et trois sur l’US Monastir.

Classement

1- US Monastirienne 26pts (12j)

2- Club Africain 25pts (12j)

3- Stade Tunisien 24pts (11j)

4- Espérance de Zarzis 24pts (12j)

5- Espérance de Tunis 23pts (12j)

6- Etoile du Sahel 20pts (12j)

7- Olympique de Béja 18pts (12j)

8- Club Sportif Sfaxien 17pts (11j)

9- ES Métlaoui 14pts (12j)

10- JS Omrane 13pts (12j)

11- AS Gabés 12pts (12j)

12- US Ben Guerdane 11pts (12j)

13- AS Soliman 9pts (12j)

14- CA Bizertin 8pts (12j)

15- US Tataouine 7pts (12j)

16- EGS Gafsa 4pts (12j)

GnetNews