L’Espérance gagne et s’envole à +7 sur l’ES Sahel

L’Espérance Sportive de Tunis a dominé l’Union Sportive de Monastir pour le compte du match en retard de la quinzième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Après un grosse domination, les Sang et Or ont trouvé la faille à dix minutes de la fin du match.

Suite à un énorme travail défenseur, Elyes Chetti a servi Badri. En situation de deux contre un, l’attaquant espérantiste a délivré un caviar à son coéquipier algérien, qui, de l’extérieur du pieds droit a effectué un centre décisif, transformé en but par le Ghanéen, Abdul Bassit.

Ce succès des Sang et Or les propulse encore plus en tête du classement avec 46 points, soit 7 longueurs d’avance sur l’Etoile Sportive du Sahel.

GnetNews