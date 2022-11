L’Espérance s’envole au Maroc pour un stage de dix jours

Une délégation de l’Espérance Sportive de Tunis s’est envolée ce lundi au Maroc. Les Sang et or seront en stage pour une période de dix jours. L’effectif sera complété mercredi avec l’arrivée de Hamdou Elouni, Charara et Tougai qui étaient appelés par leurs sélections nationales.

Durant ce stage, l’Espérance affrontera en amical, le Raja de Casablanca et le FAR Rabat.

GnetNews