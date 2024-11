L’Espérance tacle Kamel Iddir : « Il n’y a pas de bonne foi »

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, l’Espérance Sportive de Tunis a taclé le président de la commission des litiges, Kamel Iddir. Les Sang et or avaient demandé à joueur le match de la neuvième journée du championnat face à l’Union Sportive de Ben Guerdane le 23 ou le 24 novembre. La LNFP a quant à elle planifié le match pour le vendredi 22 novembre.

Les responsables espérantistes ont demandé le report afin de donner plus de temps à l’équipe et au nouvel entraineur pour bien préparer leur match de la première journée de la Ligue des champions d’Afrique face à Djoliba. Ils ont affirmé que Kamel Iddir a insisté malgré l’approbation de plusieurs membres de la commission et ont accusé : « Il n’y a pas de bonne foi dans cette décision. Iddir ne protège pas l’intérêt des clubs tunisiens sur le continent ».

GnetNews