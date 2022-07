L’EST et Eduwo discutent de la formule pour se séparer

Kingsley Eduwo n’aura pas fait grand chose au parc B et son rapport avec le club Sang et or touche à sa fin. Le coach Nabil Maâloul a aussi fait clairement savoir aux dirigeants espérantistes que le joueur ne rentre pas dans ses plans et qu’il a besoin d’autres profiles.

Étant sous contrat, Eduwo n’a pas l’intention d’aller jusqu’au bout de son engagement mais il voudrait toutefois toucher une indemnité avant de partir.

Selon des sources concordantes, il aurait exigé environ 700 000 dinars pour résilié son contrat. Un chiffre que les dirigeants Sang et or voudraient négocier cette semaine et libérer rapidement une case pour un autre attaquant étranger.

GnetNews