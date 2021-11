L’EST gagne, le CSS en Ã©chec et le CSH Lif coule

L’EST gagne, le CSS en échec et le CSH Lif coule

Grâce à un but de Marzouki et un autre d’Elhouni, l’Espérance Sportive de Tunis a obtenu la victoire face au Club Sportif de Hammam Lif.

Sans forcer, les Sang et or ont creusé l’écart en tête du groupe et profitent du match nul du Club Sportif Sfaxien sur le terrain de l’ESH Sousse.

Voici les autres résultats :

US Tataouine-US Ben Guerdane : 1/2

CA Bizertin-ES Metlaoui : 1/0

GnetNews