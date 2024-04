« L’Etat tunisien ne restera pas les bras croisés, devant celui qui tente d’attenter à sa sécurité » (Kaïs Saïed)

La situation générale dans le pays a été au centre d’une rencontre hier après-midi, lundi 29 avril 2024 à Carthage, entre le président de la république, Kaïs Saïed, et le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih.

Il était, particulièrement, question « des opérations sécuritaires intensives dans nombre de villes et cités pour imposer le respect de la loi, et démanteler les réseaux criminels qui tentent, outre de commettre des actes incriminés par la loi, de terrifier les citoyens, et de semer le chaos par tous le moyens et méthodes », rapporte, en substance, la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat a loué les efforts menés par nos forces intérieures dont il a suivi les opérations depuis le démarrage jusqu’à le matin de lundi, après avoir été bien préparées.

Il a souligné la nécessité d’une investigation approfondie, de transmettre tous les dossiers à la justice, et de faire assumer la responsabilité totale, à toutes les parties apparentes et cachées qui se tiennent derrière ces tentatives désespérées, d’attenter à la sûreté de l’Etat et de la société.

« L’Etat tunisien ne restera pas les bras croisés, devant celui qui tente d’attenter à sa sécurité et à celle de ses citoyens », a-t-il affirmé.

Gnetnews