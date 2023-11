Pays-bas : Le candidat anti-Islam Geert Wilders en tête des législatives de mercredi

L’extrême droite de Geert Wilders remporte les élections législatives aux Pays-Bas. Ce dirigeant politique, souvent décrit comme un populiste, souverainiste et islamophobe était le principal opposant du chef du gouvernement sortant, Mark Rutte.

Sa victoire au scrutin de la veille, mercredi 22 novembre, était une surprise. Son parti, le Parti de la liberté (PVV), a remporté 35 sièges au parlement néerlandais qui en compte 150, suite à une campagne électorale focalisée sur un programme anti-immigration.

Même s’il est en tête, Geert Wilders ne serait en mesure de gouverner seul, et des tractations difficiles devraient s’engager pour la formation d’une hypothétique coalition.

Les autres partis de la scène néerlandaise ont obtenu des scores plus ou moins importants : L’alliance de la gauche et des Verts arrive deuxième position avec 26 sièges ; le Parti populaire (VVD) de centre droit remporte 23 sièges et le Nouveau Contrat Social (NSC), gagne 20 sièges, selon des résultats sortis des urnes.