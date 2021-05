L’heure est venue pour sauver la Tunisie (Kamel Akrout)

L’Amiral à la retraite, Kamel Akrout, appelle ce mardi 25 Mai, au sauvetage du pays, face à « l’absence de quelconques indices pour la réforme », et au moment où « les responsables des institutions de l’Etat sont occupés par des conflits marginaux au détriment de l’intérêt suprême de la nation et du peuple ».

Dans un poste sur sa page Facebook, sous forme d’un communiqué à l’opinion publique, Kamel Akrout alerte sur la dégradation de la situation générale dans le pays, dix ans après la révolution.

Il considère que « la Tunisie est passée à une démocratie formelle, avec une nouvelle constitution et un système politique générant des crises au pouvoir, et un système électoral stérile ayant donné lieu à une classe politique, dont le souci est d’accaparer le pouvoir sans réalisations ».

En dépit de la réussite de la tenue de six élections, l’échec a accompagné l’action de la plupart des gouvernements, ayant noyé le pays dans un endettement contre-productif, hypothéqué son avenir, et le laissant face à l’inconnu, en présence d’un parlement en mal de crédibilité, et occupé par les conflits marginaux, déplore-t-il.

L’amiral à la retraite pointe « la dégradation continue du pouvoir d’achat du citoyen, et l’effondrement rapide des indicateurs économiques et financiers, une situation que la pandémie du coronavirus a compliquée », ainsi qu’ »un début de démantèlement des attributs et institutions de l’Etat ».

Et de poursuivre : L’heure du sauvetage a sonné, le devoir nous appelle tous, parmi ceux qui rejettent le dispositif de l’échec, de la médiocrité et de l’arnaque politique, de toutes les régions du pays comme de l’étranger, de resserrer les rangs et d’unir les forces pour :

*Notre droit à un inventaire global et transparent des différents secteurs, notamment les finances publiques ;

*Affranchir le pays du despotisme de certains partis, qui en abusent des moyens selon la logique du butin, et accaparent la décision nationale, et rendre la souveraineté au peuple pour exprimer librement sa volonté ;

*Sortir la Tunisie du bourbier de l’échec, du chaos et de la corruption, à travers l’application de la loi sur tous.

« Ce qu’il en est advenu de la situation, dix ans après une destruction méthodique, au milieu de la propagation des phénomènes de la violence sociétale, de l’exacerbation du discours de la haine, et de l’extrémisme religieux source du terrorisme…n’est pas notre destin », affirme-t-il.

Le fait que le dispositif actuel continue à contrôler l’avenir du pays augmente le prix élevé que l’on à payer au quotidien, ce qui nous incite à appeler le Tunisiens, les forces politiques et sociétales nationales à assumer leur responsabilité et à s’unir pour arrêter l’hémorragie et sortir le pays de l’ornière, conclut-il en substance.

Gnetnews