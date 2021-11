Six Tunisiens victimes d’un accident au champ pÃ©trolier libyen de Bouri

Six Tunisiens victimes d’un accident au champ pétrolier libyen de Bouri

Le consulat général de Tunisie à Tripoli en Libye a indiqué dans un communiqué, que l’accident de travail tragique survenu, vendredi 05 novembre au puits de pétrole au large de la ville de Zaouia a causé le décès de deux ressortissants tunisiens, pendant que deux autres sont portés disparus. Les corps des deux premières victimes ont été récupérés. Un cinquième employé blessé dans ce même accident a été secouru.

Ce dernier a été héliporté et son état de santé est stationnaire. La recherche des disparus continue en coopération avec les autorités libyennes.

Par ailleurs, la même source a expliqué que l’accident consiste dans la chute de cinq employés qui effectuaient des travaux de maintenance d’un réservoir flottant suite à la rupture d’un câble de sécurité. Ils travaillent tous dans une société tunisienne spécialisée dans les travaux de maintenance du forage en question.

Les délégations consulaires et diplomatiques tunisiennes à Tripoli ont adressé un message de condoléance aux familles des victimes. Ils ont assuré que toutes les mesures administratives, sécuritaires et juridiques seront prises pour le rapatriement des corps en Tunisie dans les plus brefs délais.

Gnetnews