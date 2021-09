Libye : El-Menfi appelle Ã  lâ€™AG de lâ€™ONU au dÃ©part des mercenaires et forces Ã©trangÃ¨res de son pays

Libye : El-Menfi appelle à l’AG de l’ONU au départ des mercenaires et forces étrangères de son pays

Le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités en matière de départ des forces étrangères et des mercenaires de Libye.

« L’évacuation des forces étrangères et des mercenaires étrangers du pays constitue un vrai défi, nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités en vue d’appuyer les efforts déployés dans ce domaine, ce qui permet le déroulement des élections dans un climat sûr, libre et intègre », a-t-il affirmé.

Dans un discours à la tribune de l’Assemblée Générale des Nations-Unies à New-York, le président libyen a, par ailleurs, annoncé la tenue en octobre prochain d’une conférence internationale sur la Libye portant sur les processus politique, sécuritaire, militaire et économique, sur la base des accords antérieurs ».

El-Menfi a ajouté que « cette étape requiert des concessions de la part de toutes les parties, ainsi que le sens de responsabilité, tout en plaçant l’intérêt national au-dessus de tous les intérêts ».

Il a appelé à « la nécessité de préserver l’opération politique, et d’éviter au pays l’entrée dans les complexités d’une nouvelle crise ».

« La Libye traverse une étape décisive, soit la réussite vers une transition démocratique à travers des élections libres, honnêtes et transparentes, soit l’échec et le retour à la division et au conflit armé », a-t-il averti.

